В Киеве с 1 декабря изменят маршрут автобуса №14

Автобусы теперь будут заезжать на остановку возле гипермаркетов на Берковцах

С целью улучшения транспортного обслуживания, с 1 декабря 2018 вносятся изменения в путь следования автобусов маршрута №14, сообщает "Киевпастранс".

Теперь они будут заезжать на остановку "Улица Берковецкая".

Новая схема маршрута: Лесопитомник – ул. Академика Палладина – ул. Берковецкая – ул. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Данила Щербакивского – ст. м. "Нивки".

Ранее официальное расписание экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь" обнародовала "Укрзализныця". Экспресс до воздушной гавани будет курсировать круглосуточно. Основной интервал движения составит час, но утром и вечером поезд будет ездить чаще – в среднем раз в полчаса.

Кроме того, в мэрии объявили о создании базы данных о недобросовестных водителях автобусов, которые работают на городских маршрутах. Как рассказали нам в Киевской городской государственной администрации, черный список водителей можно найти на сайте коммунальной службы перевозок. В список вносятся данные о водителях, на которых поступило много жалоб от киевлян.