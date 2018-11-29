В Киеве с 1 декабря изменят маршрут автобуса №14

Сегодня, 20:40

Автобусы теперь будут заезжать на остановку возле гипермаркетов на Берковцах

В Киеве с 1 декабря изменят маршрут автобуса №14
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С целью улучшения транспортного обслуживания, с 1 декабря 2018 вносятся изменения в путь следования автобусов маршрута №14, сообщает "Киевпастранс".

Теперь они будут заезжать на остановку "Улица Берковецкая".

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Новая схема маршрута: Лесопитомник – ул. Академика Палладина – ул. Берковецкая – ул. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Данила Щербакивского – ст. м. "Нивки".

Ранее официальное расписание экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь" обнародовала "Укрзализныця". Экспресс до воздушной гавани будет курсировать круглосуточно. Основной интервал движения составит час, но утром и вечером поезд будет ездить чаще – в среднем раз в полчаса.

Кроме того, в мэрии объявили о создании базы данных о недобросовестных водителях автобусов, которые работают на городских маршрутах. Как рассказали нам в Киевской городской государственной администрации, черный список водителей можно найти на сайте коммунальной службы перевозок. В список вносятся данные о водителях, на которых поступило много жалоб от киевлян.
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Источник:

"Сегодня"

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