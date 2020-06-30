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В Киеве с 1 июля отменят льготный проезд для приезжих

30 июня, 10:53

Наталья Руда Наталья Руда

Люди, не зарегистрированные в столице, должны будут покупать билет, а за возмещением обращаться в органы соцзащиты

В Киеве с 1 июля льготникам, которые не зарегистрированы в столице, придется платить за проезд. Такие изменения изменения в условиях предоставления льготного проезда в общественном транспорте ранее анонсировал мэр Киева Виталий Кличко.

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В частности, со следующего месяца проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в столице, но имеют право льготного проезда в городском общественном транспорте, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. При этом возмещать расходы на проезд будут органы социальной защиты населения по месту регистрации льготника.

Чтобы получить возмещение льготники должны:

  • приобрести билет любым удобным способом;
  • воспользоваться им в общественном транспорте;
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при уплате банковской картой;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Отметим, что по заверениям Кличко, такие шаги являются для столицы вынужденными, так как киевским перевозчикам не компенсируют из государственного бюджета обслуживание льготников, которые не зарегистрированы в столице.

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Вместе с тем для тех пассажиров, которые имеют льготы на проезд и регистрацию в столице, правила проезда не изменятся.

При этом Кличко заявлял, что вопросы льготного проезда должен решить Кабинет министров.

Ранее на сайте электронных петиций Киеврады зарегистрировали предложение заменить бесплатный проезд пенсионерам и льготникам на адресную финансовую помощь.

Новости "Сегодня" также писали, что в марте в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации эпидемической ситуации.

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транспорт Киев проезд льготники

Источник: Сегодня

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