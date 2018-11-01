В Киеве с 1 ноября вновь запрещено ездить со скоростью 80 км/ч

С 1 ноября в Киеве на 17 улицах вновь ограничивается скорость движения транспорта до 50 км/ч. С 1 апреля по 1 ноября на этих участках действовало разрешение на езду со скоростью 80 км/ч.

Как известно, 9 октября на сессии Киеврады депутаты поддержали проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября". Решение поддержали 74 депутата. В документе отмечается, что запрет действует с 1 ноября, так как с приближением зимы состояние дорог не позволяет двигаться со скоростью, больше 50 км/ч.

Разрешение двигаться со скоростью 80 км/ч восстановят с 1 апреля 2019 года. Изначально планировалось разрешить ездить с такой скоростью на 22 магистралях Киева, однако депутаты сократили список до 17 дорог. Ранее коммунальщики уже успели установить дорожные знаки о том, что на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева и других улицах можно ездить на скорости 80 км/ч.

Напомним, с 1 января 2018 года скорость движения в городах и поселках Украины снизили с 60 до 50 км/ч. Это решение было связано с аварией, которая произошла в Харькове, в результате чего погибли шестеро молодых людей.