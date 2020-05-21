В Киеве с 22 мая по Днепру запустят прогулочные теплоходы

Вход на теплоход разрешен только в защитной индивидуальной маске

В Киеве с 22 мая по Днепру начнут курсировать прогулочные теплоходы. Об этом сообщается на сайте городского Речного вокзала.

"Навигация начинается 22 мая. Вас ждет прогулочная программа Панорама Киева. Обзорная экскурсия по Днепру вдоль исторических склонов. Среди зеленых крон деревьев можно рассмотреть замечательные исторические и архитектурные памятники", – говорится в сообщении.

Вход на теплоход разрешен только в защитной индивидуальной маске, на борту есть санитайзер и все необходимые средства гигиены.

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Теплоходы будут курсировать с 11:00 до 22:00 ежедневно. Стоимость билетов – 200 грн в выходные, 180 грн в будние дни. Для детей до 12 лет скидка 50%, до 6 лет бесплатно.

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Напомним, что с 22 мая в столице должны запустить общественный транспорт в обычном режиме работы. Новости "Сегодня" узнавали, как будут восстанавливать курсирование маршруток и что будет с тарифами на проезд.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после 22 мая общественный транспорт в столице "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.

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