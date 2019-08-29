В Киеве с мостов снимают "лишний" бетон: фото

Фото: КП «Киевавтодормост»

После ЧП с обвалом бетонной плиты на Пешеходном мосту, которое произошло в начале августа, в городе начали массово приводить в порядок путепроводы. Как именно спасают мосты, узнали "Сегодня".

Напомним, по данным КГГА, в капремонте нуждаются 75 киевских мостов. Но поскольку такие работы стоят очень дорого, в городе пока проводят так называемый косметический ремонт. Занимается ими КП "Киевавтодормост", которое отвечает за состояние городских переправ. На каждом объекте трудится бригада из 4—5 человек и автоподъемник. Движение под мостами из-за демонтажа конструкций не ограничивают.

"У нас мобильная группа. После осмотра путепровода составляем план, где и что нужно убрать, и с помощью автоподъемника за несколько часов очищаем его от обвисших кусков железобетона. Два человека работают наверху, два — под переправой", — объяснил нам один из рабочих КП.

Первым объектом, на котором ликвидируют нависшие куски бетона, стал путепровод на пересечении улиц Миропольской и Броварского проспекта, построенный в 1960-х годах. При помощи отбойных молотков и молотов работники убрали осколки бетона и под путепроводом на Осокорках. Напомним, тут 24 июня этого года часть бетонной конструкции рухнула на легковушку. Чудом никто не пострадал.

Работы ведутся и на Южном мосту. Там дорожники ремонтируют огромный деформационный шов площадью 1500 кв. м. Работы обещают закончить к осени. А путепровод на пересечении улиц Богатырской и Луговой в Оболонском районе готовят к реконструкции. Также в ближайшее время приведут в порядок все переправы на Броварском проспекте, а после приступят к починке мостов в Печерском районе.

На предприятии нам пояснили, что "косметические" работы помогут продлить срок эксплуатации столичных мостов в среднем на 5—10 лет.

"Чтобы сохранить то, что есть сейчас, мы мониторим состояние конструкций и стараемся оперативно устранить проблемы. Зачастую это сколы бетона и коррозия металла. Сейчас ведем переговоры с немецкой компанией о спецсмеси для обработки конструкций путепроводов. Она позволит укрепить конструкции на много лет. Пока же используем отечественные материалы",— рассказал "Сегодня" Владислав Виноградов, главный инженер КП "Киевавтодормост".

Но киевляне недовольны косметическими ремонтами.

"По 50 лет мосты не чинили, а когда от них все отваливается, начинают что-то делать. Похоже, капремонтов мы не дождемся", — сетует киевлянин Александр Пивовар.

И, действительно, по данным КГГА, в этом году капремонты мостов запланированы только на улице Богатырской, а план на следующий год еще не утвержден.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

Также в столице ремонтируются Шулявский и Борщаговский путепроводы.

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