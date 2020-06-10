В Киеве с перебоями ходили трамваи и фуникулер

Проблемы были с движением трамваев №8, №1, 3

В Киеве утром в среду, 10 июня, наряду с пробками на дорогах с перебоями ходил и наземный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, утром задерживалось движение фуникулера по техническим причинам. На место вызывали ответственную службу КП.

Также на Харьковском массиве утром задерживалось движение трамваев №8 в направлении ст.м. "Позняки" по причине "конфликта между пассажиром и водителем". На место вызывали копов. Движение трамваев было организовано до станции метро "Бориспольская".

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Кроме того, с перебоями ходили трамваи на скоростной линии. В "Киевпастрансе" уточнили, что задерживались трамваи №1, 3 по Борщаговской в направлении Михайловской Борщаговки по техническим причинам. На место вызывали ответственную службу КП и организовывали движение автобусов.

Ранее в Киеве на трамвайном маршруте № 33к неизвестные избили водителя в ответ на просьбу надеть маски в транспорте.

Также новости "Сегодня" писали, что наземный общественный транспорт столицы запустили в обычном режиме с 23 мая.

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