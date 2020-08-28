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В Киеве с проспекта Григоренко "сбежала" остановка транспорта (фото)

28 августа, 17:07

Александр Марущак Александр Марущак

В "Киевпастрансе" выясняют причину демонтажа

Жители Позняков обсуждают исчезновение остановки, которая находилась на проспекте Петра Григоренко. Она была установлена на тротуаре возле озера Жандарка. Здесь останавливается несколько маршруток и автобусов. А именно: автобусы №№ 108, 42, маршрутки №№178, 599,475,250.

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По словам жителей, с остановочным павильоном красного цвета в последние месяцы творилась настоящая аномалия, а исчезла она после ослабления карантина в городе.

"Сначала остановку кто-то переместил в сторону, на метров пять. И люди шутили, что "ожидалка" поссорилась с мусорной урной, которая осталась на том же месте. А спустя некоторое время остановка вообще исчезла. Осталась только урна, которая теперь стоит посреди тротуара. К остановке, кстати, была прикреплена табличка с ее названием", – рассказывает нам местная жительница Ольга.

Люди предполагают, что остановочный павильон могли украсть или остановку упразднили и перевезли конструкцию в другое место.

"Круто придумали – взяли и убрали остановку. Теперь, когда идет дождь, нам очень "приятно" мокнуть, дожидаясь автобус или маршрутку. Может сначала нужно было поставить новую остановку, а уже потом убирать старую?" – возмущается местный житель Виктор Архипенко.

Впрочем, в коммунальном предприятии "Киевпастранс" нам сообщили, что остановку могли демонтировать, чтобы заменить ее на новый остановочный комплекс.

"В городе идет процесс замены остановок. Старые меняют на новые современные остановочные комплексы. Возможно, эту остановку убрали, чтобы установить новую. Сейчас наши специалисты выясняют причину демонтажа", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

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Ранее мы писали о ремонте остановки скоростного трамвая "Бульвар Кольцова" в Киеве и как на него отреагировали киевляне.

Также на Левобережке конструкция остановки общественного транспорта упала на тротуар.

Тем временем в Киевской области люди сами обустроили новые остановки:

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транспорт Киев остановка

Источник: Сегодня

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