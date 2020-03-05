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В Киеве сегодня ночью частично перекроют Южный мост: движение ограничат до 7 марта

5 марта, 20:41

Мила Князьская-Ханова

Ремонтники будут работать на полосах в направлении проспекта Бажана

На Южном мосту частично ограничат движение с 22:00 5 марта по 5:00 7 марта, сообщает "Киевавтодор".

Как отметили в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы. Специалисты "Киевавтодормоста" проведут восстановительные работы.

Работы будут проводить в направлении проспекта Бажана. Движение будет частично ограничено. Ночью запланировано выполнить значительный объем работ.

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Напомним, вечером, 4 марта столичные коммунальщики завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода на мосту имени Патона, где два дня назад из теплотрассы на мостовом переходе в Днепр лился водопад горячей воды.

Тем временем, на Подоле в мае начнется асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста. Также в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию.

А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. Для этого мы отправились в "большое плаванье", чтобы рассмотреть путепроводы снизу.

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ремонт южный мост бажана киевавтодор

Источник: Сегодня

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