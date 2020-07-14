В Киеве снова хотят запретить ночную езду мотоциклистам

Мотоциклистам снова хотят запретить ездить ночью в столице. Если в прошлом году жители Киева предлагали запретить ездить байкерам на улицах города, где расположены жилые дома, то в этом году против мотоциклистов выступили жители Оболони, зарегистрировав соответствующую петицию на сайте Киевсовета.

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"Запретить двигаться мототранспорту по проспекту Героев Сталинграда в ночное время, с 23:00 до 7:00, установив соответствующие дорожные знаки "3.6. Движение мотоциклов запрещено" и "7.4.4. Время действия", на въездах на проспект Героев Сталинграда. Дополнительно обязать полицию в ночное время патрулировать указанный проспект", - говорится в документе.

Для рассмотрения петиции Киевсоветом необходимо, чтобы она набрала 10 тыс. подписей жителей столицы.

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Напомним, что в Киеве на проспекте Свободы активизировались ночные гонщики, жители столицы жалуются на шум от их автомобилей. Новости "Сегодня" писали, что жители неоднократно вызывают полицию, но до приезда копов гонщики прекращают быструю езду, а после того, как правоохранители уезжают, снова начинают шуметь.

Отметим, что в столице и Киевской области работает система автофиксации нарушений скорости.

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