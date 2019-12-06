В Киеве снова не будет ходить скоростной трамвай

Трамвай №1 не будет курсировать 7 и 8 декабря

/ Фото: Сергей Ревера

В Киеве на выходных, 7 и 8 декабря, не будет курсировать трамвай №1 на скоростной линии, который соединяет Борщаговку с Центральным железнодорожным вокзалом. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Движение трамваев №1 будет приостановлено, количество трамваев №3 и автобусов №2Т будет увеличено", - говорится в сообщении.

Кроме того, ярмарки также изменят движение троллейбусов на выходных. Так, 7 декабря будет изменен маршрут троллейбусов №34 и автобусов №49, 61, 87, 95, 98. 8 декабря будет изменен маршрут автобусов №31.

Реклама

Также киевлян с 7 декабря ожидают изменения в работе автобусов №24, 114.

В тренде Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

"С 7 декабря 2019 года до 26 января 2020 года движение автобусов №24, 114 по выходным и праздничным дням будет организовано по маршруту рабочего дня (через ул. Крещатик) в связи с подготовкой и проведением культурно – художественного проекта "Новый год 2020" на Софийской площади", - уточнили в "Киевпастрансе".

Напомним, жители Борщаговки испытывают проблемы с транспортом уже несколько месяцев. Так, с весны продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода и ремонтируется Борщаговский мост.

Также сообщалось, что трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама