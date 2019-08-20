В Киеве снова обновляют станции скоростного трамвая: киевлян возмутил ремонт

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве обновляют пять станций скоростного трамвая. Но киевлян это не радует, а возмущает, ведь некоторые остановки открывались после капремонта всего пару лет назад. Новости "Сегодня" разбирались, в чем смысл очередного ремонта.

В КГГА сообщили, что к осени будут реконструированы станции "НАУ", "Площадь Победы", "Политехническая" и "Полевая", а на "Гната Юры" закончат капремонт. Это при том, что на станциях "Полевая" и "Политехническая" ремонт проводился два года назад, на остальных — в 2010—2014 годах, что тоже сравнительно недавно. Тогда каждая станция получила свежее оформление, навигацию и подъемники.

Очередной ремонт станций скоростного трамвая включает то, что уже было сделано ранее. А именно: ремонт систем электроснабжения, замену покрытия и стеклянных навесов на платформах, обновление покрытия парапетов платформ для удобства маломобильных групп населения, ремонт подземных переходов.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Сейчас движение трамваев остановлено по всему скоростному из-за ремонта на аварийном Борщаговском путепроводе, трамваи обещают вернуть в конце сентября. Мы прошлись по линии скоростного от "Старовокзальной" до "Полевой". Строители демонтируют рельсы, а для заезда спецтехники сняли ограждение вдоль путей.

"Рельсы на отдельных участках изношенные. Делаем замену. Новые рельсы ставим с противошумовыми накладками, чтобы трамвай не издавал грохот", — рассказал "Сегодня" Сергей Литвинов, и. о. гендиректора КП "Киевпастранс".

Такие же рельсы мы увидели на станции "Площадь Победы". Там тоже реконструкция. Рабочие сняли плитку с платформ и меняют освещение.

На "Старовокзальной" ремонт был проведен ранее. Но так и не доделан. Здесь до сих пор не достроена платформа, люди вынуждены подниматься по обломкам стройматериалов. В отдельных местах провалилась плитка под трамвайным полотном.

В "Киевпастрансе" нам так и не смогли пояснить надобность очередного обновлении станций. Эксперты же считают, что никакой реконструкции нет.

"Когда я работал в департаменте транспорта КГГА, то пытался узнать, почему скоростной на вечном ремонте. Никакого детального плана обновления всей линии нет. А замена плитки — это не реконструкция", — рассказал "Сегодня" эксперт по транспорту Виктор Петрук.

Стоимость нынешних работ составляет более 185 млн грн.

Отметим, что на данный момент в столице ремонтируют Борщаговский путепровод.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана".

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице произошло лобовое столкновение трамваев. Подробности смотрите в сюжете:

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