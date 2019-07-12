В Киеве снова ограничат движение на развязке моста Патона

Движение будет ограничено на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей)

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на правобережной развязке моста им. Патона (турбине) продолжается ремонт покрытия, в связи с чем движение на ней будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 9:00 до 18:00 13 июля дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации попросили водителей по возможности выбирать другие маршруты движения, а также извинились за временные неудобства.

Напомним, что до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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