Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве снова ограничат движение на развязке моста Патона

12 июля, 16:34

Движение будет ограничено на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей)

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на правобережной развязке моста им. Патона (турбине) продолжается ремонт покрытия, в связи с чем движение на ней будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 9:00 до 18:00 13 июля дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации попросили водителей по возможности выбирать другие маршруты движения, а также извинились за временные неудобства.

Напомним, что до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города. 

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве снова ограничат движение на развязке моста Патона". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский предложил мэру Днепра пари: не откроете мост – уйдете в отставку

Сегодня, 13:30

Президент побывал в Днепре с рабочим визитом

Зеленский прибыл в Днепропетровскую область

Сегодня, 11:18

Первой точкой, куда отправился глава государства, стал Новый мост

ФОТОФАКТ. Под новым Шулявским мостом уже можно прогуляться: новые фотографии со стройки

Вчера, 18:09

Строители возводят новые опоры, на которые устанавливают пролеты

В КГГА объяснили причину появления трещины на пешеходном мосту в центре Киева

Вчера, 16:10

В КГГА сообщили, что трещина образовалась из-за перепада температур

Обнаружена неожиданная польза кофе

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине открыли 12 километров новой бетонной дороги

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Почему Принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл

Ведущий главного канала Грузии оскорбил Путина

Александр Усик рассказал, почему не хочет драться с Поветкиным

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Под Днепром обнаружены очаги смертельной инфекции

В Сибири целый город ушел под воду

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - РосСМИ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь