В Киеве снова ограничат движение на Шулявском мосту: названы сроки и причина

В Киеве с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа будет ограничено движение транспорта на Шулявском путепроводе, где ранее асфальтировали съезды.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На путепроводе начались работы по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко. Завершение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки запланировано на 20 августа", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что столичные водители проехались по свежему асфальту на съезде с Шулявского моста на проспект Победы, несмотря на ограничительные заграждения.

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Отметим, что столичные власти ранее обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик", чтобы на его месте построить съезд с нового Шулявского моста. Вместе с тем, в КГГА заявили, что Фонд государственного имущества потребовал за полуразрушенный цех 700 миллионов гривен. Также мэр Виталий Кличко обещал, что работы на путепроводе завершат до лета, однако по состоянию на середину августа проблема с цехом так и не решена.

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Также смотрите в сюжете, как открывали проезд на Шулявском путепроводе:

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