В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве с 8 по 15 августа частично ограничат движение на Южном мосту. В КК "Киеватодор" сообщили, что на переправе будут менять асфальтовое покрытие в направлении Левого берега.

Работы продлятся с 22:00 (8 августа) до 23:00 (15 августа).

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением важных ремонтных работ.

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Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывали проспект Победы.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади.

Кроме того, асфальт будут менять и во дворах жилых домов в столице.

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