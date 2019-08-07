Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту

Сегодня, 15:20

Василий Михальчук

Ремонтные работы продлятся с 22:00 (8 августа) до 23:00 (15 августа)

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве с 8 по 15 августа частично ограничат движение на Южном мосту. В КК "Киеватодор" сообщили, что на переправе будут менять асфальтовое покрытие в направлении Левого берега.

Работы продлятся с 22:00 (8 августа) до 23:00 (15 августа).

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением важных ремонтных работ.

Реклама

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в столице перекрывали проспект Победы.

В тренде
"У вас все поют прекрасно": Лайма Вайкуле раскрыла подробности своего фестиваля в Одессе
Певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Киеве

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади. 

Кроме того, асфальт будут менять и во дворах жилых домов в столице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

транспорт Киев южный мост

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

На столичной Борщаговке остановились трамваи: видео
На столичной Борщаговке остановились трамваи: видеоПроисшествия
На Шулявском мосту в Киеве установили 30-тонный пролет из металла
На Шулявском мосту в Киеве установили 30-тонный пролет из металлаТранспорт
Как разгрузить дороги Киева: мнения экспертов
Как разгрузить дороги Киева: мнения экспертовТранспорт
Электронный билет в Киеве: какие проблемы с новой системой оплаты проезда
Электронный билет в Киеве: какие проблемы с новой системой оплаты проездаТранспорт
Как продвигается строительство Шулявского моста: что уже сделано и все ли в срок
Как продвигается строительство Шулявского моста: что уже сделано и все ли в срокТранспорт