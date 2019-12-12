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В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту

12 декабря, 09:30

Движение будет ограничено с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря и с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря

В Киеве на эстакаде Южного моста снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Движение будет ограничено с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря – в направлении ст. м. "Выдубичи", с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря – в направлении просп. Бажана.

Как сообщили в коммунальной корпорации, на состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, поэтому будет проведен быстрый текущий ремонт этих конструкций.

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Работы проведут в выходные, и большую часть – ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, на Отрадном с 5 ноября закрыли на ремонт пешеходный мост на пересечении просп. Комарова и ул. Василенко. Сообщалось, что полностью будут заменены прогоны, опоры, лестницы моста, а также построены лифты. При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов планируют до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.

Тем временем с началом ремонта Борщаговского путепровода жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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Киев пробки южный мост

Источник: Сегодня

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