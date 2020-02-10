В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского моста

Фото: КГГА

Стоимость реконструкции Шулявского путепровода, который ремонтируют с марта прошлого года, снова возрастет. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Напомним, что сначала проект оценивался в 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам до 830 млн грн, а в октябре прошлого года мост и вовсе подорожал до 1,05 млрд грн.

Согласно информации издания, общая стоимость реконструкции путепровода может увеличиться до 1,726 млрд грн. То есть, цена работ по Шулявскому мосту в итоге может в три раза превысить первоначально запланированную сумму. При этом Поворозник не подтвердил сумму в 1,726 млрд грн, но и не опроверг ее, уточнив, что проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе".

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"Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд грн, но пока точная сумма неизвестна. Выйдет проект экспертизы – увидим. Уточню, что мы будем проводить все расчеты только после того, когда будем окончательно уверены в цене", – сказал Поворозник.

Комментируя необходимость увеличения сметы, он добавил, что при ремонте моста было выполнено много дополнительных работ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "ставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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