В Киеве снова заработало метро: появилось видео

В Украине сегодня, 25 мая, возобновил работу Киевский метрополитен. В подземку впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию.

При входе в метро стоят полицейские – они контролируют число пассажиров, хоть и очередей нет. Пассажиров в подземке немного, а стоимость проезда не изменилась.

Отметим, что столичная подземка, по которой киевляне уже успели соскучиться, была закрыта с 18 марта. Горожане обсуждали слухи о дате открытия метро, однако все зависело от решения Кабмина и заболеваемости COVID-19 в столице.

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Также мы писали, что в подземке будут действовать новые правила проезда, связанные с карантинными ограничениями.

"Напоминаем, что в подземку можно будет зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками. В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", – сообщили в метрополитене.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

Кроме того, стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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