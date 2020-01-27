В Киеве таксист играл в покер, пока вез пассажира (видео)

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Киеве пассажир такси заснял на видео, как таксист играет в покер во время езды по проезжей части. Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

На ролике видно, как водитель авто, перевозящий на заднем сиденье пассажира, во время движения играет в карточную игру.

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Ранее в Киеве водитель такси Skoda устроил серьезное ДТП. По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Так, Skoda сначала въехала в автомобиль Volkswagen на улице Эстонской. Потом водитель такси пытался скрыться с места ДТП и на перекрестке Туполева и Салютной въехал в машины, которые стояли на светофоре.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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