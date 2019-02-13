В Киеве тестируют е-билет: первые итоги

Власти рассказали, как рассчитываться по-новому и сколько поездок уже совершено

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве тестируют е-билет: первые итоги Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg 2019-02-13T18:56:00+02:00 Транспорт Власти рассказали, как рассчитываться по-новому и сколько поездок уже совершено

В КГГА подвели небольшие итоги работы новой автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, все 1326 единиц наземного муниципального транспорта уже оборудованы валидаторами и бортовыми компьютерами. Также модернизированы 76 турникетов в 68 вестибюлях подземки.

Рассчитаться за проезд можно новыми транспортными карточками Kyiv smart card, QR-кодом на смартфоне или бумажным билетом с QR-кодом, а также Карточкой киевлянина (ее, напомним, должны регистрировать и льготники, но деньги за поездку у них не считываются).

"За февраль имеем такую статистику: почти 1,7 млн льготных перевозок и больше 7 тысяч платных", – отметил Назаров.

По его словам, уже можно купить Kyiv smart card на станциях метро "Крещатик", "Театральная", Майдан Незалежности"," Акедемгородок","Лесная", Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна".

Пополнить карту можно также в Личном кабинете киевлянина, в кассах указанных десяти станций метрополитена и в терминалах iBox.

"В ближайшее время приобрести и пополнить транспортную карту можно будет в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП "Киевский метрополитен" и станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить – в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской карточкой", – сообщил Назаров.

Напомним, киевляне-льготники обязаны регистрировать свои поездки в наземном общественном транспорте с помощью Карточки киевлянина, приложив ее к валидатору. Тестирование автоматизированной системы будет продолжаться до середины осени 2019 года.

А вот киевляне указывают и на недостатки. К примеру, в группе "Транспорт Киева" в Facebook пишут, что не все бумажные билеты с QR-кодом, купленные через интернет, срабатывают на валидаторах. Кроме того, оказывается, чтобы решить проблему, нужно ехать аж на улицу Космическую в КП ГИВЦ и писать там заявление.

Напомним, Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Контролеры будут искать "электронных зайцев" с помощью специальных устройств, которые будут сверять данные с валидаторов о зарегистрированных поездках и сверять с картами пассажиров. Электронный билет будет действителен до конца рейса, на конечных остановках систему будут обнулять, стирая данные об активных поездках. Так что "ездить кругами" не выйдет.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.