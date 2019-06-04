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В Киеве троллейбус №7 на 10 дней изменит маршрут

4 июня, 19:00

Транспорт будет курсировать с изменениями с 6 по 16 июня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С 6 по 16 июня будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрута №7 из-за ремонта проезжей части на ул. Чернобыльской. Об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

Движение троллейбусов маршрута № 7 будет организовано от площади Льва Толстого ст. м. "Житомирская" по действующей трассе, дальше проспект Академика Палладина – бульвар Академика Вернадского в направлении ул. Чернобыльской – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская.

Ранее киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмутились затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки"

Ранее сообщалось, что в столичной маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Также мы писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег транспорт, Киев, троллейбус, ремонт дорог, киевпастранс

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