В Киеве усиленно дезинфицируют остановки, маршрутки и переходы (фото, видео)

В Киеве продолжают усиленно дезинфицировать общественный транспорт. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев на своей странице в Facebook.
Также дезинфицируются маршрутки частных перевозчиков, остановки общественного транспорта, подземные пешеходные переходы.
Также Густелев опубликовал и видео дезинфекции.
Отметим, что с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве, как и по всей Украины, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также общественный транспорт будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно. На данный момент столичная подземка продолжает работу, хотя решение правительства предусматривает прекращение перевозок пассажиров в подземке с 17 марта.
Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом.
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