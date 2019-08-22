В Киеве в День Независимости будут закрывать станции метро

Днем временно не будут работать «Майдан Незалежности» и «Крещатик», а вечером ограничат вход на станции возле стадиона

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В Киеве 24 августа, в связи с празднованием 28-й годовщины независимости Украины, изменится работа столичного метрополитена.

Как сообщили в подземке, с начала работы до окончания мероприятий будет закрыты на вход и выход станции "Майдан Независимости" и один из выходов с "Крещатика" – на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни. Между тем, в указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать для пересадки с линии на линию.

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Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) после окончания игры будет ограничен вход на станции "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта". В метрополитене уточнили, что речь идет только о частичном ограничении, полностью станции закрываться не будут.

Ранее в Киеве утвердили программу мероприятий, посвященных Дню Государственного флага (23 августа) и Дню Независимости Украины (24 августа). В длинные выходные в центре столицы перекроют дороги: днем там будут проходить торжества, а вечером – концерты. Также праздновать будут и во многих городских парках.

Отметим, праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства и народный Марш Защитников.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

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