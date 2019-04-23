В Киеве в ночь на Пасху метро будет работать дольше

В ночь на Пасху подземка будет работать на час дольше, а в праздничный день начнет работу на час раньше

Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве столичная подземка в ночь на Пасху будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Последний поезд уезжает с каждой станции в свое время. С центральных станций города – около 1:15. Дополнительный час добавится к обычному времени работы каждой станции, написанной на входе и в зале станции", - говорится в сообщении.

Наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимся маршрутам после прохождения последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций подземки.

С 05:00 до 10:00 на Пасху будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

Также напомним, что ранее был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.

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