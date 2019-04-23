Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве в ночь на Пасху метро будет работать дольше

Сегодня, 14:18

В ночь на Пасху подземка будет работать на час дольше, а в праздничный день начнет работу на час раньше

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве столичная подземка в ночь на Пасху будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Последний поезд уезжает с каждой станции в свое время. С центральных станций города – около 1:15. Дополнительный час добавится к обычному времени работы каждой станции, написанной на входе и в зале станции", - говорится в сообщении.

Наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимся маршрутам после прохождения последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций подземки.

С 05:00 до 10:00 на Пасху будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.


Также напомним, что ранее был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, Пасха

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве в ночь на Пасху метро будет работать дольше". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцев ждут пять выходных подряд

Сегодня, 10:56

В честь Пасхи 2019 в дополнение к праздничному воскресенью украинцы получают еще и понедельник, 29 апреля

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:20

Во время Страстной седмицы запрещено ругать других людей и вспоминать о врагах

ТОП-5 трюков с куриными яйцами, которые упростят пасхальные приготовления

Сегодня, 10:02

Лучшие пасхальные лайфхаки узнайте на Сегодня.Lifestyle

Рулет из мясного фарша: ТОП-3 рецепта к Пасхе

Сегодня, 09:00

Мясной рулет отлично смотрится на праздничном столе

Мангер назвал заказчиком смерти Гандзюк генерала СБУ

Дженнифер Энистон впервые станет мамой в 50 лет

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Что такое кетодиета и в чем ее популярность

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Секреты ухода за орхидеей

Он положил "Спартак" на лопатки

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Фото самых красивых бегуней, которые точно вас вдохновят

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"