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В Киеве водитель помыл маршрутку водой из лужи: видео

16 июля, 10:00

Пользователи сети вступились за маршрутчика, который "хотя бы моет" автобус

Житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

"Если так происходит мойка маршрутных автобусов, то как их ремонтируют? Подорожником?" - говорится в подписи к видео.

При этом в комментариях к видео разгорелась дискуссия. Одни пользователи пишут, что мойка таким образом транспортных средств запрещена, а вторые вступились за водителя, который "хотя бы" моет машину.

Ранее в столичной маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". 

Также новости "Сегодня" писали, что на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка в Днепровском районе у маршрутки на ходу отвалилось переднее колесо.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег транспорт, Киев, маршрутка

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