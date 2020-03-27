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В Киеве водитель троллейбуса вышвырнул старика без маски и пропуска (видео)

27 марта, 14:53

Мила Князьская-Ханова

Дедушка от бессилия бил кулаком в дверь

В Киеве водитель троллейбуса довольно жестко выставил из салона пожилого киевлянина, который без маски и спецпропуска пытался воспользоваться транспортом. Видео с инцидентом опубликовано на странице паблика "Киев Оперативный" в Facebook.

Неизвестно, на каком маршруте произошел инцидент, однако известен бортовой номер транспортного средства – 1374. От бессилия изгнанный старик колотил по двери троллейбуса кулаком. Рядом стояла старушка с палочкой, которая также хотела попасть в салон.

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Как известно, сейчас на время карантина по Киеву курсируют несколько маршрутов троллейбусов, автобусов и трамваев. Однако, воспользоваться ими могут только сотрудники полиции, спасатели, медики, работники продуктовых магазинов и аптек – при наличии специального пропуска от КГГА.

В то же время, пожилых киевлян, которые находятся в зоне особого риска, призывают сидеть дома. Как известно, СOVID-19 очень опасен для пожилых людей.

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Напомним, что карантин в столице был введен 12 марта – на дистанционное обучение отправили школы, детские сады, университеты. С 17 марта карантинные меры ужесточили – закрыли кафе, бары, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы. Также ужесточили и правила проезда в общественном транспорте – автобусы, маршрутки, троллейбусы и трамваи могли перевозить только по 10 человек в салоне, однако и эти меры с 23 марта претерпели изменения. Теперь обычных пассажиров столичный общественный транспорт возить не должен.

Кроме того, власти настойчиво рекомендуют всем киевлянам оставаться дома и не подвергать себя опасности, нарушая карантин.

Также смотрите в сюжете, есть ли очереди у столичных аптек и магазинов:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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