В Киеве возле Бессарабки перекроют улицу
Тт ул. Дарвина до Бессарабской площади ограничат движение на Крутом спуске
В Киеве с 09:00 до 15:00 в субботу, 6 апреля, в центре Киева перекроют участок дороги на Крутом спуске, сообщает КК "Киевавтодор".
"В связи с выполнением работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия Крутого спуска от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – говорится в сообщении.
Водителей призвали с пониманием отнестись к ограничениям.
Напомним, что с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на мосту Патона в сторону правого берега.
Также до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Ранее мы писали, как в Киеве проходит демонтаж Шулявского путепровода. Отметим, что помимо сноса конструкций путепровода на Шулявке, идет монтаж самоходной платформы с краном, который способен поднимать груз весом в 600 тонн. Под него уже смонтировали большую платформу из нескольких десятков железобетонных плит. Для сравнения: знаменитый кран "Захарий" (с его помощью монтировали конструкции Подольско-Воскресенского моста, и кран упал в Днепр во время строительства) мог поднимать грузы до 680 тонн, однако он был не самоходным, а плавучим.
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