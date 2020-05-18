В Киеве возле школ создают "безопасные дороги"

В Киеве возле всех учебных заведений намерены создать безопасные условия для пешеходов. Работы будут проведены до начала учебного года 2020-2021.

"Это восстановление покрытия тротуаров, понижение бордюрного камня, нанесение дорожной разметки, установка дополнительного освещения, устройство тактильной плитки, замена дорожных знаков. В случае необходимости и в зависимости от местонахождения учебного заведения будут оснащены островки безопасности, повышенные пешеходные переходы или "лежачие полицейские". Реализация всех этих мер обеспечит беспрепятственный и безопасный доступ детей в школы ", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Первые результаты реализации проекта "Безопасная дорога в школу" уже можно видеть. Так, по словам Александра Густелева, уже построены 2 островка безопасности неподалеку от специализированной школы № 181 на ул. Джона Маккейна, 22-А и островок безопасности у средней общеобразовательной школы № 146 на ул. Мира, 11.

Кроме того, установлены "лежачие полицейские" у входа в детский сад-школа "Надежда": две полосы устройств принудительного снижения скорости (ППЗШ) появились на ул. Петра Запорожца и еще одна полоса – на ул. Радужной. Также обустроили "лежачие полицейские" возле детсада № 143 в межквартальном проезде у дома № 24 на бульваре ​​Леси Украинки.

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