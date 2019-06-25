В Киеве возле Шулявского моста появились велодорожки

Ко Дню Независимости возле ремонтируемого моста проведут также озеленение территории

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Вокруг Шулявского путепровода начали облагораживать территорию. В частности, на съезде с проспекта Победы в сторону улицы Александра Довженко заканчивают обустраивать велодорожку из красно-белой плитки, которая к 2020 году должна появиться и на самом мосту, и на всех его съездах. Но киевляне возмутились, мол, куда эта дорожка ведет.

"На этом участке мы еще в начале реконструкции установили знаки, разрешающие движение велотранспорта по проезжей части с проспекта Победы на улицу Довженко, а сейчас заканчиваем строить здесь велодорожку для удобства киевлян", – пояснил "Сегодня", Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Он также отметил, что ко Дню Независимости здесь проведут озеленение территории.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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