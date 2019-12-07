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В Киеве возможны ограничения в работе метро: с чем связано

7 декабря, 21:04

Завтра могут ограничить работу некоторых станций метро

/ Фото: Oleg Totskiy

В Киеве завтра, 8 декабря, возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Как сообщается, 8 декабря на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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А тем временем, строительство метро на Виноградарь в Киеве – снова в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой. Здесь началась массовая рубка старых тополей и акаций.

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Кроме того, ранее в Киеве "заминировали" метро: несколько станций были закрыты для пассажиров.

Ранее мы писали о том, как моют и убирают поезда в столичном метрополитене. Узнавали, чем и как моют станции столичной подземки, а поручни эскалаторов пропитывают тальком. Также мы подсмотрели, зачем в депо метрополитена машинисты устраивают "аварийные игры".

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Киев работа метро футбол метрополитен нск олимпийский

Источник: Сегодня

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