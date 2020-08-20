В Киеве возобновляют работу фуникулера

В Киеве в пятницу, 21 августа, возобновит работу фуникулер после планового ремонта.

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Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта – проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", – говорится в сообщении.

Работа фуникулера начнется с 12:00.

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Напомним, 7 мая Киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет. Свой юбилей уникальный городской транспорт отмечал без гостей в связи с карантином. Со времен открытия в 1905 году фуникулер пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов. Сейчас на фуникулере уже 33 года курсируют вагоны модели ФК-80. Их запустили в 1984 году, в рамках масштабной реконструкции. Тогда же изменились обе станции.

Отметим, что на жестком карантине весной в Киеве для пассажиров был закрыт столичный метрополитен. Смотрите в сюжете, что происходило в подземке:

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