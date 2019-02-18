В Киеве временно закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"
Правоохранители проводят проверку информации о минировании
В Киеве 18 февраля станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" временно закрыты для пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили в столичной подземке.
Также для пассажиров закрыт пересадочный узел. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.
Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.
Позже, 1 февраля, правоохранители проверяли информацию о заминировании больницы №8 на улице Кондратюка в Оболонском районе столицы.
"Весь персонал выведен на улицу, больных завели в актовый зал. Приехали десятки пожарных и работников полиции. Кому-то нужно хорошо дать под с..ку за такой саботаж. Одно дело "минировать" торговый центр, а другое – больницу с сотнями лежачих больных", – сообщали очевидцы.
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