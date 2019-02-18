В Киеве временно закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"

Правоохранители проводят проверку информации о минировании

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве временно закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2b6/b63/5c52b6b6371a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2b6/b63/5c52b6b6371a7.jpg 2019-02-18T12:23:00+02:00 Транспорт Правоохранители проводят проверку информации о минировании

В Киеве 18 февраля станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" временно закрыты для пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили в столичной подземке.

Также для пассажиров закрыт пересадочный узел. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.

Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.

Позже, 1 февраля, правоохранители проверяли информацию о заминировании больницы №8 на улице Кондратюка в Оболонском районе столицы.

"Весь персонал выведен на улицу, больных завели в актовый зал. Приехали десятки пожарных и работников полиции. Кому-то нужно хорошо дать под с..ку за такой саботаж. Одно дело "минировать" торговый центр, а другое – больницу с сотнями лежачих больных", – сообщали очевидцы.

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