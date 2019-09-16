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В Киеве взялись решать проблему пробок на Троещине: светофоры будут работать на "зеленой волне"

16 сентября, 11:50

Василий Михальчук

Пока что система работает в тестовом режиме на Радунской и Драйзера, скоро к ней подключат и светофоры на Бальзака

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Власти взялись решать проблему масштабных пробок на Троещине. Светофоры на очередной улице жилого массива запустят в режиме "зеленой волны". Напомним, это метод организации дорожного движения, когда авто едет без остановок, поскольку на каждом перекрестке перед ним зажигается зеленый светофор.

Сейчас система работает в тестовом режиме на улицах Радунской и Драйзера. Новая "зеленая волна" появится в ближайшее время на улице Оноре де Бальзака, протяженность которой составляет 5 км.

"Сейчас мы тестируем нововведение. Оптимизируем работу шести светофоров, используем для этого автоматизированную систему управления дорожным движением. Также определяем оптимальный режим скорости, с которой можно будет ехать по улице. Ведь нам нужно учесть и ее особенность — три наземных пешеходных перехода", — сообщили в КП "Центр организации дорожного движения".

В планах коммунальщиков до конца года запустить еще одну "зеленую волну" на улице Владимира Маяковского. 

Напомним, что в последние несколько недель в столице наблюдается настоящий транспортный коллапс. В частности, больше всего страдает Борщаговка, где из-за ремонта путепровода временно не курсирует скоростной трамвай.

Кроме того, на прошлой неделе разгневанные пассажиры городской электрички заблокировали ее движение

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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транспорт Киев троещина

Источник: Сегодня

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