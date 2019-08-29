В Киеве заканчивается строительство моста, который соединит два района

Фото: Евгений Кравцов/Facebook

На ж/д станции "Киев-Демеевский" заканчивается строительство пешеходного моста, который соединит Голосеевский и Печерский районы. Новый переход длиной 108 м "Укрзализныця" строит с прошлого года.

Строительство ведется с учетом всех норм безбарьерного пространства. Стоимость объекта обещают назвать, когда завершат все работы.

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Ранее сообщалось, что после ЧП с обвалом бетонной плиты на Пешеходном мосту, которое произошло в начале августа, в городе начали массово приводить в порядок путепроводы. Как именно спасают мосты, узнали "Сегодня". Напомним, по данным КГГА, в капремонте нуждаются 75 киевских мостов. Но поскольку такие работы стоят очень дорого, в городе пока проводят так называемый косметический ремонт. Занимается ими КП "Киевавтодормост", которое отвечает за состояние городских переправ. На каждом объекте трудится бригада из 4—5 человек и автоподъемник. Движение под мостами из-за демонтажа конструкций не ограничивают.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

Также в столице ремонтируются Шулявский и Борщаговский путепроводы.

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