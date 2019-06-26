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В Киеве закрывают подземный переход на ВДНХ

26 июня, 13:53

Ремонт перехода продлится до 8 июля

Фото: С.Николаев, "Сегодня"
Фото: С.Николаев, "Сегодня".

В Киеве с 26 июня подземный переход на ВДНХ закрывают на ремонт, который продлится до 8 июля. Об этом сообщается на странице ВДНХ в Facebook.

Также так опубликовали карту движения на Голосеевском проспекте на время ограничений. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что еще в 2018 году на сайте Киеврады появилась петиция с просьбой достроить этот переход до ВДНХ. Она набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена. Напомним, что в КГГА заявляли, что пассажиров станции метро "Выставочный центр" стало намного больше, а единственный подземный переход не справляется с их количеством. Поэтому в течение 2019-2020 годов реконструируют выход №1, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА № 875. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", которое определено заказчиком работ, в 2019 году должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации.

Напомним, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". 

Отметим, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.


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Тег Киев, переход, вднх

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