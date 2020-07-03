В Киеве заметили машину полиции, припаркованную на "месте для любителей штрафов"

Не так давно патрульные полицейские нанесли на участках проезжей части новую разметку оранжевого цвета

Киевляне заметили машину полиции, припаркованную на "месте любителей штрафов" – участке проезжей части, выделенном разметкой яркого оранжевого цвета.

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Такая разметка в столице появилась недавно и, как сообщала пресс-служба патрульной полиции Украины, была нанесена в тех местах, где чаще всего водители паркуются неправильно, или же там, где парковка со стоянкой запрещены. Всего таких выделенных оранжевым цветом мест около 65. Такой разметкой патрульные планировали привлечь внимание водителей на проблему неправильной парковки в столице.

При этом официально в ПДД такой разметки не существует.

Вместе с тем, через несколько дней после появление в Киеве "мест для любителей штрафов" жители столицы заметили, что на них паркуются сами правоохранители. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook Александр Тодорчук.

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Фото: Александр Тодорчук

"Место для любителей штрафов. В Киеве начала появляться оригинальная разметка на местах, где запрещена парковка. Это фото доказывает, что идея и правда работает – паркуются здесь главные любители штрафов", – отметил киевлянин.

Ранее в Киеве начали работу новые турецкие эвакуаторы. Они могут забрать авто всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах.

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