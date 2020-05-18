В Киеве запретили въезд грузовиков, но масштабные пробки никуда не делись (карта)

Выехать с Левого берега проблематично, а на въездах в город также образовались тянучки

Несмотря на запрет въезд фур в Киев в часы пик, который начал действовать с 7:00 понедельника, 18 мая, ситуация с пробками на столичных дорогах не улучшилась.

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Так, с самого утра в городе парализовано движение на проспекте Бажана (Южный мост пока что свободен), на Дарницком мосту, Дарницком шоссе, проспекте Григоренко, улице Здолбуновской, подъезде к мосту Патона со стороны Правого берега, на проспекте Соборности, Дарницкой площади.

Также тянучки есть на мосту Метро, Броварском проспекте, на бульваре Перова, улице Миропольской.

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Стоит в пробках Северный мост, проспект Шухевича, улица Бальзака, улица Маркса и проспект Маяковского. Выехать утром из Троещины сегодня довольно проблематично.

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Кроме того, серьезные заторы сегодня есть на Подоле и в центре – усложнен проезд на Набережно-Луговой, Набережном шоссе, на улице Грушевского, на проспекте Победы и улице Жилянской в районе Цирка.

Также сложно проехать по Большой Окружной, есть проблемы с выездом из Крюковщины и Софиевской Борщаговки. Не лучше ситуация на улице Заболотного, где идет ремонт, и въездом в Киев из Новоселок, а также на Столичном шоссе.

Вместе с тем сложная ситуация на проспекте Победы от станции метро "Житомирская" в сторону центра, на проспекте Палладина, улице Гетьмана, проспектах Курбаса, Гузара и Лобановского.

На въездах в столицу также усложнен проезд – со стороны Чабанов по Одесской трассе, по Житомирской трассе в районе Стоянки – там произошло несколько аварий, со стороны Бучи.

Напомним, что запрет на въезд в город крупногабаритного транспорта будет действовать каждый день с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, пока, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ситуация с пробками не нормализуется. При этом в городе и пригороде по-прежнему в полной мере не работает общественный транспорт и закрыто метро.

Также сайт "Сегодня" разобрался, когда же на самом деле можно будет нормально перемещаться как внутри городов, так и между городами, и во что может обойтись проезд пассажирам, если карантинные ограничения сохранятся.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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