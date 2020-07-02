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В Киеве запустили городскую электричку

2 июля, 10:10

Наталья Руда Наталья Руда

В "Киевпастрансе" объяснили, как курсирует транспорт

В Киеве с 1 июля возобновили движение городской электрички, которая перестала курсировать с введением карантина. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что электричка курсирует так:

  • в утренний час пик – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница);
  • в вечерний час пик – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут ограничить работу общественного транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться. Он подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения строгих ограничений.

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Отметим, что c введением карантина в марте киевляне ездили в транспорте только по специальным билетам. При этом столичное метро не работало чуть более двух месяцев.

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О том, как в конце мая запускали подземку, смотрите в сюжете:

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транспорт Киев электричка городская электричка

Источник: Сегодня

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