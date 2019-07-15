В "Киевпастрансе" рассказали, почему опаздывает общественный транспорт

Основными причинами задержек назвали пробки, ДТП и ремонтные работы

Фото: Pixabay

Киевляне обратили внимание на то, что в городе стало меньше общественного транспорта. В частности, время ожидания троллейбуса №7 на информационном табло на остановке показывает 15 минут, а на самом деле люди ждут его по 40 минут.

"Сколько троллейбусов работает на указанном маршруте и почему они редко ездят?" — спрашивает киевлянка Александра Попова.

Как сообщил "Сегодня" и. о. директора по транспорту КП "Киевпастранс" Сергей Литвинов, на маршруте №7 "Улица Чернобыльская — площадь Льва Толстого" работает семь троллейбусов. По его словам, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременную доставку пассажиров.

"Отмечу, что общественный транспорт идет по четко установленному графику. Но в случае заторов, дорожно-транспортных происшествий, ремонтных работ он, увы, задерживается и выбивается из запланированного графика. Мы информируем о временных задержках в движении на официальном сайте предприятия и в социальных сетях. Также есть возможность отслеживать транспорт в режиме онлайн на нашем сайте: kpt.kiev.ua. Если у вас нет возможности зайти в интернет, вы можете обратиться на горячую линию предприятия по телефону: (044) 528-30-11 и узнать причину задержки транспорта", – уточнил Литвинов.

Напомним, в прошлом году в Киеве в два раза подорожал проезд в общественном транспорте. Жители отмечали, что на некоторых маршрутах появились новые машины, активно обсуждались попытки внедрения е-билета. Но в то же время кардинальных изменений в обслуживании не было: на остановках до сих пор приходится долго стоять, особенно в плохую погоду, а салоны автобусов, троллейбусов и трамваев часто в прямом смысле ломятся от количества пассажиров. Сайт "Сегодня" выяснил, на каких маршрутах теснее всего.

Также отметим, что недавно Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше. Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

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