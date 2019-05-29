ФОТОФАКТ. В киевском метро исчезнут автоматы с жетонами

Старенькую технику отправляют на "заслуженный отдых"

В столичной подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку через 155 дней подземка перейдет на них полностью.

"Напоминаем, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок вы можете вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку. Также в столице внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях", – уточнили в подземке.

Напомним, от жетонов в киевском метро полностью откажутся 31 октября.

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