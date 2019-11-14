В Киевском метро появились стихийные велопарковки

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На станции столичного метро "Осокорки" появилась стихийная парковка для велосипедов. Киевляне оставляют свои двухколесные машины прямо возле входа на станцию, предварительно приковав велики к поручню надежной проволокой и поставив на замок. Например, сегодня утром тут было "припарковано" три велосипеда. Но, по словам местных торговцев, тут ставят до десятка велосипедов.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Оставляют велосипеды тут недавно. Но мы не отвечаем за их сохранность. Их владельцы приезжают на станцию, оставляют велосипеды здесь, а дальше едут по делам на метро. Но мы за ними не присматриваем. Были уже даже случаи воровства, вызывали полицию", – рассказала сайту "Сегодня" контролер на станции.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, по новым правилам проезда в метрополитене, которые на днях утвердила на сессии Киеврада, провозить велосипеды в метро можно только в специальных чехлах или в разобранном виде.

Ранее сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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