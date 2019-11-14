В Киевском метро появились стихийные велопарковки

На станции столичного метро "Осокорки" появилась стихийная парковка для велосипедов. Киевляне оставляют свои двухколесные машины прямо возле входа на станцию, предварительно приковав велики к поручню надежной проволокой и поставив на замок. Например, сегодня утром тут было "припарковано" три велосипеда. Но, по словам местных торговцев, тут ставят до десятка велосипедов.
"Оставляют велосипеды тут недавно. Но мы не отвечаем за их сохранность. Их владельцы приезжают на станцию, оставляют велосипеды здесь, а дальше едут по делам на метро. Но мы за ними не присматриваем. Были уже даже случаи воровства, вызывали полицию", – рассказала сайту "Сегодня" контролер на станции.
Напомним, по новым правилам проезда в метрополитене, которые на днях утвердила на сессии Киеврада, провозить велосипеды в метро можно только в специальных чехлах или в разобранном виде.
Ранее сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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