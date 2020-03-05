В Киевском метро появится 4G: какая станция станет первой

Мобильная связь четвертого поколения заработает в столичном метро.

Пока высокоскоростной 4G "ловит" только на одной станции – "Академгородке". Остальные – обещают покрыть до конца года. Но для этого Киеврада должна принять решение о плате за доступ операторов к инфраструктуре города, в том числе – к метрополитену. Если это произойдет, полтора миллиона пассажиров подземки смогут ежедневно пользоваться интернетом такого же качества, как и на поверхности. От этого выиграет и город.

"Мы сможем строить систему сервисов, связанных с современным городом, потому что получим скоростной интернет. А также – мы получим деньги в бюджет города", – объясняет советник киевского мэра Максим Бахматов.

Ранее мы сообщали, что водитель одной из маршруток столицы раздает бесплатный интернет.Водитель самостоятельно установил роутер в салоне транспорта, чтобы его пассажиры не скучали в пробках.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" писали, что территория Украины к 2023 году будет на 100% покрыта связью форматов 3-G и 4-G.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама