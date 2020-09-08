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В киевском метро произошел сбой: у станций стоят огромные очереди (видео)

8 сентября, 11:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

На станциях не работают кассы и оплата проезда банковской картой

В Киевском метрополитене произошел сбой в работе касс – на станциях не работают терминалы, а также закрыт проход с оплатой через банковскую карту.

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Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта, сообщают "Українські новини".

Кроме того, разовый QR-билет в кассе купить невозможно, а очереди в автоматы Kyiv Smart Card на станции метро "Дарница" растянулись на целую улицу.

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Также в ограниченном режиме работает станция метро "Лесная", открыты лишь одни двери. В переходе образовалась очередь. Такая же ситуация на станции метро "Оболонь".

Видео: Киев Оперативный

Напомним, ранее в Киевском метрополитене объяснили причину гигантской очереди к станции метро "Вокзальная". Оказалось, что огромная очередь возникла из-за того, что люди начали активно пользоваться пригородными электричками и массово приезжать в Киев на работу и учебу.

Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, и пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Также смотрите, как запускали столичное метро после жесткого карантина:

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Киев метро сбой
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