В Киевском метро сообщили, когда исчезнут огромные очереди на станциях

В метрополитене напомнили, что не будут возвращать жетоны в оборот

Скриншот.

Второй день на нескольких станциях метро наблюдаются огромные очереди пассажиров возле касс за жетонами. Особое столпотворение — на "Вокзальной" и "Черниговской". На последней очередь выходит далеко за пределы станции.

Люди нарекают на отключение автоматов по продаже жетонов и просят их вернуть. К тому же с 1 ноября перестанут продавать и сами жетоны.

Но в КП "Киевский метрополитен" непреклонны.

"Мы неоднократно сообщали людям, что с 1 ноября жетоны выводятся из оборота. На данный момент отключены практически все автоматы по их продаже и вскоре начнется демонтаж. Мы советуем гражданам переходить на карточки и без очередей проходить турникеты. В очередях на "Вокзальной" и "Черниговской" стоят те, кто нас по-прежнему не слышит и упорно идет к кассе, где пока продают по одному жетону в руки. Очереди там будут до тех пор, пока люди не переучат себя", — заявили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что в столичной подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку скоро подземка перейдет на них полностью.

В ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года.

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