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В Киевском метро установят новые турникеты за 100 млн гривен

23 декабря, 15:49

В тендере победила словенская компания

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

На станциях Киевского метрополитена установят турникеты словенской компании Riko, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o. Об этом свидетельствуют результаты проведенного тендера, опубликованные на сайте закупок ProZorro.

Так, кроме Riko в тендере еще принимала участие украинская компания "КС-Мехатроникс". При этом Riko предложили за турникеты 101 939 346,00 грн, а "КС-Мехатроникс" – 103 000 000,00 грн.

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Так, согласно тендерной документации, оборудование должно быть поставлено для 23 вестибюлей 15 станций метро. Всего 173 турникета установят на станциях "Лыбедская", "Площадь Льва Толстого", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Героев Днепра", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харьковская".

Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" установили новые турникеты украинского производства, которые раскритиковали пассажиры.

Ранее в столичной подземке произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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Киев метро турникеты Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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