В Киевском метрополитене появился открытый офис полиции

Пока проект будет работать в пилотном режиме

Фото: КГГА.

В Киеве презентовали первый открытый офис полиции метрополитена (Нацполиции). Стеклянный офис открыли на станции метро "Лукьяновская". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию ​​за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис – абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", – заявил на презентации мэр столицы Виталий Кличко.

По данным пресс-службы КГГА, помещение, в котором находится полиция, спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис по поводу утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах.

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвые девочки-подростки устроили опасный досуг, решив потанцевать на стеклянном куполе станции метро "Дорогожичи".

Также напомним, что в столичном метро произошла чрезвычайная ситуация: женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевском метрополитене появился открытый офис полиции". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"