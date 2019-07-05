В Киевском метрополитене появился открытый офис полиции
Пока проект будет работать в пилотном режиме
В Киеве презентовали первый открытый офис полиции метрополитена (Нацполиции). Стеклянный офис открыли на станции метро "Лукьяновская". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис – абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", – заявил на презентации мэр столицы Виталий Кличко.
По данным пресс-службы КГГА, помещение, в котором находится полиция, спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис по поводу утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.
В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.
Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах.
Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвые девочки-подростки устроили опасный досуг, решив потанцевать на стеклянном куполе станции метро "Дорогожичи".
Также напомним, что в столичном метро произошла чрезвычайная ситуация: женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки.
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