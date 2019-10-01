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В Киевской области будут измерять ямы на дорогах

1 октября, 08:47

С 1 октября инспекторы отдела безопасности дорожного движения будут проводить проверку дорог

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области с 1 октября стартует ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Инспекторы отдела безопасности дорожного движения начнут проведение осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации", - говорится в сообщении.

При обследовании инспекторы совместно с представителями различных служб будут осуществлять проверку:

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  • состояния покрытия проезжей части, обочин, тротуаров;
  • наявности и состояния дорожной разметки;
  • техничного состояния автопавильонов;
  • состояния содержания полосы отвода временного отстоя автотранспорта;
  • обустройства железнодорожных переездов.

Выявленные недостатки инспекторы будут фиксировать в актах осмотра и приниматься различные меры по их ликвидации.

Напомним, журналисты "Сегодня" ранее узнаали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует, и сколько средств и лет нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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дороги ямы киевская область

Источник: Сегодня

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