В Киевской области будут измерять ямы на дорогах

В Киевской области с 1 октября стартует ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.
"Инспекторы отдела безопасности дорожного движения начнут проведение осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации", - говорится в сообщении.
При обследовании инспекторы совместно с представителями различных служб будут осуществлять проверку:
- состояния покрытия проезжей части, обочин, тротуаров;
- наявности и состояния дорожной разметки;
- техничного состояния автопавильонов;
- состояния содержания полосы отвода временного отстоя автотранспорта;
- обустройства железнодорожных переездов.
Выявленные недостатки инспекторы будут фиксировать в актах осмотра и приниматься различные меры по их ликвидации.
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