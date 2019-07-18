В Киевской области на три месяца перекроют участок трассы на Харьков

Движение автотранспорта будет закрыто на участке км 25+307

В Киевской области в связи с ремонтом дороги на участке трассы Киев – Харьков перекроют движения транспорта на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки на дороге М-03 Киев – Харьков-Довжанский (км 25+307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г. – 20.10.2019 г.", - говорится в сообщении.

Объезд будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения денег государственного бюджета при проведении ремонта автомобильных дорог на территории Киевской области.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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