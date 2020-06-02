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В масках, но без дистанции: в метро Киева сняли на видео толпы пассажиров

2 июня, 11:24

Наталья Руда Наталья Руда

В подземке планировали ограничить вход на станции

Столичный метрополитен отработал первую неделю после запуска, и жители столицы делятся в социальных сетях видео из подземки.

Так, в Telegram-канале KIEVMAP опубликовали кадры большого пассажиропотока в метрополитене. При этом на видео видно, как люди едут по эскалаторам в маске, но не соблюдают дистанцию.

Видео: KIEVMAP

Ранее в столичном метро планировали ограничить вход на станции с 1 июня. Сообщалось, что это поможет избежать скопления большого количества пассажиров на станциях, поскольку накануне возобновилась работа общественного транспорта, который курсирует между столицей и пригородами. Поэтому ограничения помогут сохранить дистанцию между пассажирами.

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Напомним, метро в столице возобновило свою работу 25 мая. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

Как писали новости "Сегодня", с 1 июня в столице снова ослабили ряд карантинных ограничений.

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Киев метро карантин

Источник: Сегодня

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