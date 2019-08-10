В метро Киева могут временно закрыть три станции

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве в субботу вечером возможны изменения в работе метрополитена. Об этом написала пресс-служба столичного метрополитена.

Сообщается, что возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

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Известно, что изменения в работе подземки будут в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Шахтер". Матч в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги начнется в 17:00.

Напомним, мы писали, что на предприятии предупредили об ограничениях в работе трамваев на Борщаговской скоростной линии. Вместо них также запускают автобусные маршруты. А в "Киевавтодоре" уже предупредили о том, что в районе капремонта будет также ограничено движение на проезжей части .

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода . Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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