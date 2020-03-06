В метро Киева появятся табло обратного отсчета времени: стало известно, когда установят новинку

В столичном метрополитене будут установлены табло отсчета обратного времени. Напомним, в феврале 2019 года решение установить такие табло в столичной подземке приняли на сессии депутаты Киеврады, а до этого за соответствующую петицию проголосовало более 10 тысяч киевлян.

Сейчас часы на станциях столичной подземки показывают, сколько времени прошло после того, как поезд ушел.

"Проект по установке табло отсчета обратного время находиться в активной работе. Над этим вопросом работают наши технические службы. Установка первых табло на станциях киевского метрополитена запланировано на средину этого года. Первые табло, которые показывают время прибытия поезда, появятся на центральных станциях", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В метрополитене отмечают, что сейчас ищут возможности реализовать этот проект в полном объеме. Ранее планировалось, что табло должны установить на платформах со стороны прибытия поезда. Исключение может быть сделано для тех станций, конструкция которых этого не позволяет.

"Табло будут работать, как и во многих европейских городах. Сейчас мы изучаем все предложения, которые нам поступали по поводу покупки необходимого оборудования, чтобы выбрать для нас самый экономично выгодный вариант. Пока нет подписанных договоров – мы не можем сказать точно во сколько обойдется этот проект", – добавляет Наталья Макогон. В тренде Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

В подземке отмечают, что технически осуществить этот проект будет непросто, но есть компании, которые уже высказали свою готовность участвовать в нем. Прежде всего, трудность выполнения работ будет состоять в том, что устанавливать оборудование можно будет только в ночное время, когда метро закрыто для пассажиров.

Плюс получение разрешительной документации – метрополитен, является стратегическим объектом и любые изменения на станциях требуют детального согласования со специалистами.

Напомним, проект решения установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поездабыл зарегистрирован в Киевраде еще в 2018 году. Киевляне жалуются, что нынешняя информация о том, какое время назад поезд ушел, не только не помогает, но и раздражает.

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